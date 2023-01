VIDEO: Fiala je připraven počkat se jmenováním Hladíka ministrem na nového prezidenta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fiala je připraven počkat se jmenováním Hladíka ministrem na nového prezidenta

Premiér Fiala je připraven počkat se jmenováním ministra životního prostředí Petra Hladíka na nového prezidenta, řekl to v pořadu Co na to premiér na stanici CNN Prima NEWS. Miloši Zemanovi odmítám ustoupit, doplnil.

video: CNN Prima News