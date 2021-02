VIDEO: Prioritní ročníky se vrátí do lavic 1. března, školy dostanou 3 miliony respirátorů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prioritní ročníky se vrátí do lavic 1. března, školy dostanou 3 miliony respirátorů

Ministr školství Robert Plaga uvedl, že se vše připravuje na to, aby se deváťáci, maturitní ročníky s studenti posledních ročníků učebních oborů začali do škol vracet 1. března. Zároveň do škol poputují i miliony respirátorů.

video: ČTK