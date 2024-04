VIDEO: Popelnice v Lanškrouně skryla vše. I nesnědené humry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že by se maso do popelnice nemělo vyhazovat jen tak, přiblížili pořadatelé Dne Země v pátek dopoledne dětem i dospělým. Směsný odpad, který by jindy skončil na skládce, složili popeláři na náměstí v Lanškrouně. Ze dvou kup, které přivezli jednak od rodinných domů, a pak ze sídliště, odborníci zkoumali, jak efektivně občané třídí a zda se od sebe obsah popelnic liší.

