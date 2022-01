VIDEO: Podívejte se, jak připravit dokonalé pošírované vejce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podívejte se, jak připravit dokonalé pošírované vejce

Pošírované vejce se hodí do salátu či do kulajdy, na steak, na propečený toust nebo jen tak do sklenice. Pošírování je šetrná metoda, která vám pomůže zachovat nutriční hodnoty potravin, a navíc si výživnou pochoutku přichystáte během chvilky. Uznávaný šéfkuchař Radek David nám ukázal jednoduchý způsob, jak si takové vejce můžete během pár minut připravit.

video: iDNES.tv