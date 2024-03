VIDEO: Praha v červnu pošle koně Převalského do Kazachstánu, mají obnovit tamní populaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zoo Praha letos zkraje června pošle v rámci širší mezinárodní spolupráce koně Převalského do Kazachstánu, kde mají přispět k návratu zvířat do přírody. Pražská zoo již podnikla několik transportů koní do západní části Mongolska, které je stejně jako Kazachstán původní domovinou těchto zvířat. Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně.

video: ČTK