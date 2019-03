VIDEO: Předseda ODS Petr Fiala vyzval ke spolupráci s KDU-ČSL Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda ODS Petr Fiala vyzval ke spolupráci s KDU-ČSL

K maximální možné spolupráce vybídl lidovce na jejich sjezdu v Brně předseda ODS Petr Fiala. „Naše podstatná a hlavní ambice do příštích parlamentních voleb musí být otočit Českou republiku správným směrem. Do tohoto zápasu bychom měli jít v co nejužší spolupráci a měli bychom zvítězit,“ uvedl Fiala.

video: ČTK