VIDEO: Přeplněný kontejner? Stačí tyto triky a je poloprázdný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přeplněný kontejner? Stačí tyto triky a je poloprázdný

Ačkoliv některé kontejnery na tříděný odpad vyvážejí popeláři několikrát týdně, i přesto bývají přeplněné. Přitom by stačilo, aby lidé dodržovali určitá pravidla. Reportér Matěj Smlsal vyházel celý obsah modrého kontejneru, to, co se dalo, rozložil či roztrhal, a poté vše vrátil zpět. Výsledek byl překvapivý - z přeplněného kontejneru se stal kontejner, který nebyl naplněný ani z poloviny.

video: Matěj Smlsal, Tomáš Grach, iDNES.tv