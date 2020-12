VIDEO: Přídavky na děti se zvýší o 26 procent, oznámila Maláčová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda kývla na zvýšení přídavků na děti. Potvrdit to ještě musí parlament. Maláčová bude žádat o zrychlené schválení zákona. Zvýšit se přídavk mají o 26 procent a nárok na ně bude mít podstatně více dětí než dosud, téměř půl milionu. Na vyšší přídavky dosáhnou rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny. „Dnes ty příspěvky jdou nepracujícím rodinám, to je strašně nespravedlivé, nyní se to podařilo změnit a podpoříme pracující rodiny s dětmi,“ řekla Maláčová. „Jsem ráda, že se našlo 3,6 miliardy korun navíc a že se pomůže dalším 250 tisícům dětem,“ uvedla místopředsedkyně sociální demokracie.

video: ČTK