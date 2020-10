VIDEO: Příprava distanční výuky zabere hodně času Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příprava distanční výuky zabere hodně času

Situace, že se školáci 2. listopadu vrátí do lavic, nadějně nevypadá. Rozhodnout by o tom měla vláda do konce týdne s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Učitelé v Plzeňském kraji by chtěli, aby se do škol vrátili alespoň prvňáci a druháci. Pro ně je distanční výuka problematická. Učí se pomaleji a potřebují názorné ukázky.

