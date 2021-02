VIDEO: Přístup do očkovacího centra je pro seniory komplikovaný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krátké video zachycující seniora s berlí obtížně zdolávajícího schody do očkovacího centra na Bezručově náměstí v Opavě vyvolalo kritiku. „Nevím, kdo vymyslel tohle očkovací centrum, ale pokud to má být cesta, jak rozlišit zdravé důchodce od těch nemocných, pak se to povedlo,“ popsal situaci senátor Ondřej Šimetka na sociální síti.

video: Ondřej Šimetka