Kousek za Plzní se nachází westernové městečko Halter Valley. V něm se několikrát do roka konají závody v rámci akce Prorodeo Tour. Jezdci nahánějí jalovice s určitými čísly do ohrad nebo chytají telata do lasa. Reportér Matěj Smlsal, který předtím nikdy neseděl na koni, přijal od pořadatelů výzvu, aby se závodu zúčastnil také.

video: Matěj Smlsal, Tomáš Grach, iDNES.tv