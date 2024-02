VIDEO: Fico káral novinářku slovenské televize. Ptala se na hrozbu izolace Slovenska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fico káral novinářku slovenské televize. Ptala se na hrozbu izolace Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico se po jednání premiérů zemí V4 obořil na novinářku slovenské veřejnoprávní televize RTVS. Ta se ho ptala, zda se neobává, že by se kvůli jeho čím dál tvrdší rétorice Slovensko mohlo dostat do izolace. Fico kroutil nesouhlasně hlavou, pak se jí ptal, zda je skutečně z RTVS, a nakonec jí poučoval, že to chce více veřejnoprávnosti.

video: ČTK