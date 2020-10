VIDEO: Prymula: Do tří týdnů musíme obrátit ten trend, jinak dojde k naplnění kapacity nemocnic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Prymuly máme predikce co do počtu hospitalizovaných a těch, kteří budou potřebovat plicní ventilaci, na následujících 14 dnů. „Tato opatření musela přijít. Nechtěli jsme taková, která by zmrazila zemi do takové podoby jako v březnu. Trend v Česku má podle něj parametry některých zemí, kde se zavedla některá plošná opatření. „My toto udělat musíme, už nemáme další šanci. Musíme přijmout taková opatření, která během dvou, maximálně tří týdnů obrátí ten trend, co tu máme, jinak dojde k naplnění kapacity nemocnic.“

video: ČTK