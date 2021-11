VIDEO: Jan Cimický radí ženám, jak pracovat s traumatem po znásilnění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jan Cimický radí ženám, jak pracovat s traumatem po znásilnění

„Trvá to dlouho, trvá to vždycky dva až tři měsíce, než se vůbec začne organismus vzpamatovávat. A je to skutečně běh na dlouhou trať,“ říká ke stavům, které prožívají oběti trestných činů včetně znásilnění MUDr. Jan Cimický, CSc. Dosud nepublikovaný rozhovor z minulého roku.

video: spolek Nepromlčíme