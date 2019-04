VIDEO: Za slovou „socialismus“ se nestydíme, řekla europoslankyně KSČM Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za slovou „socialismus“ se nestydíme, řekla europoslankyně KSČM

Své názory a postoje přišla do Rozstřelu obahajovat europoslankyně a lídryně KSČM do eurovoleb Kateřina Konečná. Vysvětlila mimo jiné to, proč ve volebním programu pro nadcházející volby chybí slovo „socialismus“.

video: iDNES.cz