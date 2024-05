VIDEO: ŘSD opraví barokní most, který autem poničil opilec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŘSD opraví barokní most, který autem poničil opilec

Barokní most poblíž žďárského zámku, cennou kulturní památku z první poloviny 18. století, hyzdí už více než jeden a půl roku proražené kamenné zábradlí. V říjnu 2022 poničil stavbu opilý řidič, který při najíždění na most nezvládl řízení a nakonec skončil částečně mimo silnici. Most se nyní dočká opravy.

