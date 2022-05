VIDEO: Návrh úsporného tarifu bude do konce června, slíbil Stanjura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Návrh úsporného tarifu bude do konce června, slíbil Stanjura

Finální podoba úsporného energetického tarifu, který má domácnostem ulevit od vysokých cen, by měla být do konce červa ve Sněmovně. Oznámil to ministr financí Zbyněk Stanjura v pořadu Partie televize Prima.

video: CNN Prima News