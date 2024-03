VIDEO: Stavba obchvatu Rytířska může začít, Vysočina vykoupila pozemky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavba obchvatu Rytířska může začít, Vysočina vykoupila pozemky

Cesta z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou by měla být zase o něco rychlejší, pohodlnější a také bezpečnější. Kraj Vysočina totiž chystá obchvat Rytířska. Dojde k ní několik let po otevření obchvatu Jamného, jehož je osada součástí. Stavbě by už neměly stát v cestě žádné spory o prodej pozemků.

video: iDNES.tv