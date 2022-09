VIDEO: Nelžete! Svoboda se pohádal s primátorem Hřibem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už to pomalu vypadalo na klidnou předvolební primátorskou superdebatu, ovšem jen do doby, než přišla otázka, kdo s kým bude chtít jít či nejít do případné koalice. Současný primátor Zdeněk Hřib jasně uvedl, že nechce jít do koalice se SPOLU pro Prahu, která má podle něj na kandidátce trestně stíhané kandidáty. To značně rozčílilo lídra strany Bohuslava Svobodu.

video: iDNES.tv