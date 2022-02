VIDEO: Tomáš Matonoha propadl počítačovým hrám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tomáš Matonoha propadl počítačovým hrám

Co mají společného celosvětově známé počítačové hry jako Mafia nebo Kingdom Come: Deliverance? Podíleli se na nich brněnští vývojáři a vznikaly i v tamních herních studiích. O to, jak vznikají nejpropracovanější souboje a co všechno se za globálním úspěchem her skrývá, se nyní zajímá i herec a moderátor Tomáš Matonoha. V pořadu Hvězdárny a planetária Brna se neváhal stát třeba herní postavou. autor:

video: Hvězdárna a planetárium Brno