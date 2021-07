VIDEO: Okna se prohýbala jako by byla z igelitu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okna se prohýbala jako by byla z igelitu

Farář, Marián Kalina prožil při mši svaté peklo když do obce Moravská Nová Ves dorazilo ničivé tornádo. Je to až neuvěřitelné, ale nikomu se nic nestalo přes to, že tornádo u kostela poničilo střechu a všechna okna.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv