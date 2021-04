VIDEO: Tvař se, že ti každej dluží! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tvař se, že ti každej dluží!

Na silnici jde o to, bejt pořádně drsnej! Jakmile vám váš instruktor dá tuhle radu, máte dvě možnosti. Utíkat pryč. Nebo se podívat jestli to není Tigran Hovakimyan. Pak by to mohlo být vlastně v pořádku. Stejně ale myslete na to, že je dobr se nenechat vyprovokovat. Nikdy nevíte, jak se to může zvrhnout.

video: agresivitazabiji.cz