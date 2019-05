VIDEO: U Hranické propasti hrozí pády stromů, rizikem je pro turisty i zábradlí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Správci chtějí lépe zabezpečit unikátní Hranickou propast. Tu ohrožují suché a nemocné stromy, které by do ní mohly spadnout a ucpat přístup do hlubin nejhlubší zatopené jeskyně světa, případně zranit návštěvníky. Kromě kácení se navíc řeší i problematické ohrazení propasti, kterým mohou propadnout psi nebo třeba také děti.

