Škodou 100 do Íránu a zpět

Jako malé děti se Jana a Dan Urbanovi ještě neznali. Přesto je už v té době spojoval zájem o cestování. Rádi se proto nořili do stránek nejrůznějších cestopisů, které jim rozšiřovaly obzory i jejich touhy po dalekých krajích. Když se ti dva potkali, bylo jasné, že dlouho doma nevydrží. Koupili Škodu 100 z roku 1969 a se svojí Barčou, jak tohle autíčko pojmenovali, v roce 2016 vyrazili do Íránské islámské republiky, která patří mezi 20 nejlidnatějších a nejrozlehlejších zemí světa. Od cesty je neodradil ani vojenský puč v Turecku, který vypukl den před jejich odjezdem. Moderní GPS navigaci nechali doma, museli si vystačit s mapou a kompasem. Chvílemi sice trochu bloudili, ale do cíle jejich cesty, do Íránu, nakonec přeci jen dojeli. Je to krásná země se špatnou pověstí, mezi jejíž největší poklady patří tamní příroda a pohostinnost místních, kterou oceníte hlavně v nouzi, třeba když si vaše staré auto vybere svoji slabší chvilku. Záhy po jejich první velké cestě přišla druhá, a pak další, která překonala tu první. Manželé Urbanovi si už čtrnáct let plní své cestovatelské sny, díky kterým poznávají, jak dobře je u nás doma.

