V hale vyroste kapr rychleji. Rybáři z Blatné ušetří rok

Společnost Blatenská ryba se letos pustila do něčeho, co je například v Dánsku zcela běžné. Ryby chce jihočeská firma odchovávat v uzavřené hale. Díky chovu ve vnitřních prostorách trvá celý proces o rok méně. Zatím tady mají kapry a jesetery, v budoucnu by chtěli nasadit lína či amura.

video: iDNES.tv