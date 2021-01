VIDEO: Blatný: Více dětí do škol od února, mohly by také otevřít skiareály Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Blatný: Více dětí do škol od února, mohly by také otevřít skiareály

Vláda po potvrzení prodloužení nouzového stavu až do 14. února, jak jí to umožnili poslanci, umožnila podle ministra zdravotnictví Jana Blatného umožnila otevření jeslí. Blatný řekl, že více dětí do škol by se mohlo vrátit nejdříve v únoru. Zatím o tom vláda nerozhodla. Také lyžařské vleky by se mohly otevřít na přelomu ledna a února.

video: ČTK