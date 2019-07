VIDEO: Klíčový bude zítřek, řekl Hamáček k další existenci vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Klíčový bude zítřek, řekl Hamáček k další existenci vlády

Ministři za ČSSD budou podle předsedy Jana Hamáčka postupovat jednotně v případě, že prezident Miloš Zeman nevyhoví žádosti o odvolání ministra kultury Antonína Staňka. „Každá strana musí být připravena projít testem voleb,“ odvětil Hamáček na dotaz, co by říkal variantě předčasných voleb. Tu by preferoval premiér Andrej Babiš, pokud ČSSD opustí vládu.

