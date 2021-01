VIDEO: Vláda selhává v tom dostat vakcínu k co největšímu počtu lidí, řekl Stanjura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda selhává v tom dostat vakcínu k co největšímu počtu lidí, řekl Stanjura

Sněmovna se sejde na řádné lednové schůzi. „Nemůže začít ničím jiným než tématem očkování,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Vláda podle něj bohužel selhává v tom dostat vakcínu k co největšímu počtu lidí. Poslanci opozice budou usilovat o to, aby se tím Sněmovna přednostně zabývala. Navrhnou to společně občanští demokraté, lidovci a TOP 09.

video: PSP ČR