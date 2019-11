VIDEO: Co říkají v Řeporyjích na záměr postavit tam vlasovcům pomník? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co říkají v Řeporyjích na záměr postavit tam vlasovcům pomník?

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) se pustil do sporu s ruskou ambasádou. Té se nelíbí, že chce vybudovat na území městské části pomník vlasovcům. Rusko tvrdí, že by došlo k porušení mezinárodních závazků Česka, které vyplývají z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Novotný napsal ambasádě a prezidentovi Vladimíru Putinovi dopis, v němž vzkazuje, že s nimi o svém záměru diskutovat nebude. Co si o celé kauze mylí obyvatelé Řeporyjí? Na to jsme se ptali v naší anketě.

video: iDNES.tv