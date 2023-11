VIDEO: Walkman, kazety, mončičáci. Výstava vrací návštěvníky do dětství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Igráčci, mončičáci, autodráhy nebo angličáky. To jsou věci, s nimiž si děti hrály před desítkami let. A také jde o exponáty adventní výstavy Ježíšku, přeji si aneb Hračky našeho dětství, která je až do 17. prosince k vidění na Starém czernínském zámku v Chudenicích na Klatovsku

video: iDNES.tv