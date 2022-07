VIDEO: Záchranáři se úpravy zákona kvůli dřívějšímu odchodu do důchodu nedočkali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záchranáři, kteří dorazili do Sněmovny, se úpravy zákona, aby mohli od příštího roku odejít do předčasného důchodu o pět let dříve, když jim bude aspoň 60 let a budou mít odpracováno dvacet let v záchrance, nedočkali. Poslanci ANO a SPD úpravu pravidel předčasných důchodů pro záchranáře neprosadili.

video: PSP ČR