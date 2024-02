VIDEO: Záchytné parkoviště u brněnského Zetoru zeje prázdnotou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proč platit za parkování na kraji města, když můžu o pár bloků vedle stát zdarma, nebo dojet do centra, kde mi to na danou chvíli vyjde levněji? Něco takového si nejspíš řekne nejeden řidič mířící do Brna. Vzletné vize o tom, jak dojíždějící zastaví na periferii na záchytném parkovišti s označením P+R, kde nechají svá auta a dál budou pokračovat MHD, zůstávají pouze snem. Ukazuje to parkoviště P+R u Zetoru v Líšni, kde na 224 místech denně stojí v průměru třicítka aut. I ve všední den tak nastává okamžik, že je zcela prázdné.

