VIDEO: Kuchař, nebo cukrář? Žáci ze základky se učili vařit a péct Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kuchař, nebo cukrář? Žáci ze základky se učili vařit a péct

Zatím se ještě učí na základní škole, ale už teď si mohou vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby se následně chtěli věnovat kuchařskému oboru. Tomu mají pomoci takzvaná polytechnická hnízda, která se nově rozšířila i o špičkově vybavenou kulinářskou učebnu Středního odborného učiliště gastronomického v Praze Malešicích. Žáci si tak mohou na vlastní kůži vyzkoušet, zda by je toto odvětví nezaujalo a při rozhodování, kam dál po základní škole, nezvolili právě učební obor.

video: iDNES.tv