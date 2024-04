VIDEO: Zastávka autobusu ve Sklářích je bez zázemí pro cestující Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zastávka autobusu ve Sklářích je bez zázemí pro cestující

Takřka v příkopu a navíc bez ochrany proti dešti, větru či slunci, jen kousek od svištících automobilů. Tak musejí čekat na autobusový spoj obyvatelé mariánskolázeňských městských částí Chotěnov, Skláře, Vysoká Pec. Místu vedle hlavní silnice, které je označeno jako zastávka autobusu, chybí přístřešek, který by lidi čekající na pravidelný spoj chránil před nepřízní počasí, i záliv, do něhož by autobus mohl z hlavní silnice zajíždět.

video: iDNES.tv