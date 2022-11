VIDEO: Šarapatka pravomocně vysoudil na Zemanovi omluvu. Ty roky soudů za to stály, říká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Miloš Zeman se musí omluvit svému bývalému poradci Zdeňku Šarapatkovi za to, že o něm v roce 2017 řekl, že ho vyhodil pro neschopnost. Rozsudek rakovnického soudu ve středu pravomocně potvrdil Krajský soud v Praze. Šarapatka u soudů již dříve docílil omluvy od ministerstva financí, Ústavní soud ale rozsudky následně zrušil s tím, že za výroky nese odpovědnost Zeman jako soukromá osoba, Šarapatka proto podal novu žalobu mířící na prezidenta. Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale odešel z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, po dohodě. Omluvu by měl Zeman Šarapatkovi zaslat do sedmi dnů od doručení písemného rozhodnutí soudu.

