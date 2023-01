VIDEO: Agresivní muž vyhrožoval násilím, jela pro něj zásahovka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie ve čtvrtek vyslala do bytu na Praze 4 vyjednavače a zásahovou jednotku. Krotili muže, který vyhrožoval sebevraždou a sliboval vyhodit celý dům do povětří. Policistům tvrdil, že je pobodá. Vzhledem ke stupňující se agresi muže musely jednotky do bytu násilně vstoupit, muž skončil na psychiatrické léčebně.

video: PČR