VIDEO: Vjel autem do domova seniorů. Revizní posudek má vyřešit otázku, zda při tom byl příčetný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vjel autem do domova seniorů. Revizní posudek má vyřešit otázku, zda při tom byl příčetný

Případem Josefa Kijanici, který úmyslně vjel autem do tachovského domova seniorů a zapříčinil vážné zranění jedné z obyvatelek, se bude znovu zabývat plzeňský krajský soud. Konkrétně bude muset důkladněji zkoumat, zda byl narkoman v době činu příčetný, či nikoliv. Ve středu o tom rozhodl odvolací soud. Pokud by revizní posudek dospěl k závěru, že toxická psychóza vymazala mužovy rozpoznávací a ovládací schopnosti, bylo by Kijanicu možné potrestat za opilství, nikoliv za smrtelné těžké ublížení na zdraví.

video: iDNES.tv