Vážná nehoda u Velvar, pro jednoho z řidičů letěl vrtulník

K vážné nehodě několika vozidel došlo dopoledne na silnici I/16 poblíž Velvar na Kladensku ve směru do Slaného. Řidič modré dodávky nejprve narazil do nákladního vozidla a následně přejel do protisměru, kde se čelně srazil s další dodávkou. Zraněného řidiče, který zřejmě nehodu zavinil, museli z vozidla vyprostit hasiči, následně ho vrtulník transportoval do jedné z pražských nemocnic. Trosky z havarovaných vozidel navíc poškodily ještě osobní vozidlo. Dechová zkouška vyloučila požití alkoholu u tří řidičů, u těžce zraněného šoféra bude přítomnost alkoholu zjišťována až z odběru krve v nemocnici. Kvůli zásahu záchranných složek a odstraňování následků nehody byla silnice několik hodin zcela uzavřena. Provoz se podařilo obnovit až krátce po 12 hodině.

video: iDNES.tv