Krajský soud v Ostravě poslal na osm let do vězení ostravského podnikatele a lobbistu Martina Dědice za to, že přes komunální politiky ovlivňoval veřejné zakázky, bral za to úplatky a krátil daně. Spolu s ním padly tresty i u dalších obžalovaných lidí.

video: iDNES.tv