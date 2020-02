VIDEO: KRIMI TÝDNE: Smrt na kolejích pokouší lidé každý den, zatím vyhrávají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

KRIMI TÝDNE: Smrt na kolejích pokouší lidé každý den, zatím vyhrávají

Hru se smrtí hrají den co den lidé v Říčanech. Přebíhají tam koleje, a to nejen při cestě na vlak. Bohužel jim ani nevadí, že na ně koukají policisté. Za vstup do kolejiště přitom mohou na místě zaplatit pokutu až 10 tisíc korun. Hlavu si z toho většina lidí nedělá, což se ale nedá říct o dělnících z Milovic, kteří jedním špatným kopnutím do země mohli vyletět do vzduchu. I takové události přinesl minulý týden.

video: Tomáš Ježek, iDnes.tv, iDNES.tv