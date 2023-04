VIDEO: Mladík vypadl z okna vlaku, zraněného ho našli policisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladík vypadl z okna vlaku, zraněného ho našli policisté

V pátek 17. března kolem půlnocí přijali kopidlnští policisté prostřednictvím operačního důstojníka oznámení o pohřešování mladistvého syna, který se nevrátil z návštěvy u kamaráda domů do Jičína. V téměř stejném čase jsme přijali oznámení od průvodčí vlaku směřujícího z Kopidlna do Jičína, která měla podezření, že podnapilý mladý muž mohl vypadnout z okna jedoucího vlaku. Provedeným šetřením hlídka kopidlnských policistů ve složení nprap. Bc. Lukáš Veselý a prap. Mgr. Marek Nýč společně s operačním důstojníkem propojila uvedená oznámení, díky tomu, že oznamovatelka poznala pohřešovaného syna na fotografii. Následně se policisté vydali chlapce do Jičíněvsi podél kolejí ve směru na Nemyčeves hledat. S sebou si vzali defibrilátor a záchranářský batoh a po téměř dvou kilometrech od přejezdu si mladistvého chlapce všiml nprap. Veselý ležícího na levé straně kolejí.

video: Policie ČR