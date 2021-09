VIDEO: Dostal ránu pěstí, když obtěžoval pár na ulici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dostal ránu pěstí, když obtěžoval pár na ulici

V neděli večer byla hlídka městské policie vyslána před restauraci do Nádražní ulice na Smíchově, kde mělo docházet ke rvačce. Na místě našla dva muže, kteří se slovně přeli, ale fyzické napadání popírali. Během kontroly jejich totožnosti se nedaleko rozpoutala další rvačka. Když první ze strážníků přiběhl na místo, uviděl dvojici odcházející od dalšího muže, který měl obličej celý od krve. Poté, co hlídce zraněný tvrdil, že upadl obličejem na zem a ošetření odmítal, začal strážníky slovně urážet a ignoroval výzvy k prokázání totožnosti. Nejprve narušoval osobní prostor strážníků, pak jednoho z nich udeřil přes ruku. Přišly na řadu hmaty, chvaty, slzotvorný prostředek a skončil v poutech. Pár, který od muže původně odcházel, uvedl, že je delší dobu obtěžoval a napadal, proto mu dal muž ránu pěstí do obličeje. Po ztotožnění policejní hlídkou byl 40letý muž ošetřen záchranáři a jeho přestupkové chování bylo oznámeno místně příslušnému úřadu.

video: MP Praha