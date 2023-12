VIDEO: Mladík se pohádal kvůli penězům s přítelem matky a bodl ho do břicha Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Deset let ve vězení navrhuje žalobce za pokus o vraždu pro dvaadvacetiletého muže, který letos v červnu v Plzni zaútočil nožem na přítele své matky a poté, co ho bodl do břicha, utekl. Zraněný muž přežil jen díky rychlé lékařské pomoci. Důvodem útoku byla hádka kvůli penězům.

