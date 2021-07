VIDEO: Motorkář nezvládl zatáčku, přiletěl pro něj vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Motorkář nezvládl zatáčku, přiletěl pro něj vrtulník

Nehoda motorkáře se spolujezdkyní na nájezdu z Vestce na Pražský okruh směr D1 skončila v pátek dopoledne přímo u pomníčku, kde již zahynul jiný motorkář. Dlouhá rovinka a prázdná silnice zde svádí k vysoké rychlosti. To zřejmě stálo i za touto nehodou. Zraněného muže transportoval do nemocnice záchranářský vrtulník, spolujezdkyni do nemocnice převezla sanitka. Okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování.

video: iDNES.tv