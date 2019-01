VIDEO: Za brutální vraždu dostali mladíci 22 a 23 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za brutální vraždu dostali mladíci 22 a 23 let

Ústecký krajský soud vynesl rozsudek nad dvojicí mladíků za brutální vraždu jejich vrstevníka loni v lednu u Bitozevsi na Lounsku. Oběť podle obžaloby bili baseballovou pálkou a sekali mačetou. Devatenáctiletého Adama Kužela soud poslal do vězení na 22 let, dvacetiletého Tomáše Pavlise na 23 let.

video: iDNES.cz