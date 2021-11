VIDEO: Opilec ukazoval lidem víc, než sám asi chtěl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilec ukazoval lidem víc, než sám asi chtěl

Ke stanici metra Hradčanská v Praze vyjížděli strážníci včera po poledni k opilému polonahému muži, který ležel u výstupu ze stanice. Po prokázání totožnosti se ho hlídka marně snažila rozchodit, po pár krocích opakovaně padal k zemi. Vzhledem k nedalekému schodišti do vestibulu a ohrožení jeho zdraví provedli strážníci dechovou zkoušku, která ukázala 2,83 promile, a přivolali hlídku Astra k převozu na záchytku. V průběhu čekání častoval 32letý muž strážníky i kolemjdoucí vulgarismy. Když udeřil pěstí jednoho ze strážníků do nohy, skončil až do příjezdu speciálního vozidla v poutech.

video: MP Praha