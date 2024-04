VIDEO: Podvodník stanul před soudem, odsedí si devět let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podvodník stanul před soudem, odsedí si devět let

Přes osmnáct let unikal policii Pavel Vorlický z Jihlavy. Policisté ho hledal proto, že ze zhruba 150 podvodně vylákal až 90 milionů korun. Vorlického, který se skrýval pod falešnými identitami, dopadla loni, brněnský soud ho poslal do vězení na devět let.

video: iDNES.tv