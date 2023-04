VIDEO: Kriminalisté pátrají po totožnosti této ženy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté pátrají po totožnosti této ženy

Pražští kriminalisté pracují na objasnění dvou případů krádeže, které se staly 21. března v průběhu dne. V prvém případě podezřelý muž se ženou nabídli pomoc s taškou seniorce (ročník 1932) v Praze 7, když šla na nákup. Poškozená odmítla, nicméně podezřelým se nějak podařilo vzít z tašky klíče od bytu, a zatímco v klidu nakupovala, dvojice z jejího bytu měla odcizit šperky za sto tisíc korun. Druhý případ se odehrál o několik hodin později na Praze 5. Seniorka (ročník 1938) otevřela dveře do domu podezřelé, která se dožadovala vstupu do jejího bytu, neboť jí mělo na balkon spadnout prádlo. Bohužel si seniorka neuzavřela dveře do bytu, a během jejich komunikace do něj vnikl komplic a stejně jako v prvém případě si z bytu odnesl šperky za sto tisíc korun. V obou případech se podezřelá se seniorkami domlouvala prostřednictvím mobilního telefonu, kdy do překladače dávala věty v angličtině následně přeložené do češtiny.

video: Policie České republiky