Rvačku opilců přerušil až příjezd strážníků

K rušení nočního klidu vyjížděla hlídka z Prahy 2 kolem půl šesté ráno na Vinohradskou ulici. U čísla 11 si všimla mladé dívky, která se snažila od sebe odtrhnout dva mladíky, z nichž jeden bil pěstmi druhého, ležícího na zemi. Útočníkovi tekla krev ze rtu, napadený nebyl viditelně zraněn. Ani jeden ale nepožadoval lékařské ošetření. Oba devatenáctiletí aktéři byli zjevně pod vlivem alkoholu a jejich verze, kdo koho napadl první, se diametrálně lišila. Jediné na čem se shodli, bylo, že k rvačce mělo dojít po předchozí slovní potyčce. Verzi mladíka, který při příjezdu hlídky bil do druhého,potvrdili dva svědci. Na místo se následně dostavila státní policie, která bude muset příběh „rozplést“. Při zjišťování co se vlastně stalo, vstoupila do jednání neznámá slečna a upozornila člena hlídky na špatný zdravotní stav dalšího mladíka ležícího opodál. S mobilem v ruce se dožadovala přivolání záchranné služby. Strážník následně zjistil, že je muž při vědomí, dýchá, ale zřejmě požil nějakou drogu. To zdrogovaný následně potvrdil i přivolaným záchranářům, převoz do nemocničního zařízení pak odmítl.

video: Městská policie hl. m. Prahy