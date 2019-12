VIDEO: Propagátora léčby konopím přišli k soudu podpořit příznivci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Propagátora léčby konopím přišli k soudu podpořit příznivci

Tříletým vězením potrestal prostějovský okresní soud propagátora léčby konopím Dušana Dvořáka za to, že loni znovu a už poněkolikáté tyto rostliny pěstoval. Muž za to byl už dřívějška v podmínce. K soudu dorazilo několik desítek Dvořákových podporovatelů, z nichž někteří si přinesli transparenty s různými hesly. Do jednací síně se nakonec kvůli omezené kapacitě dostala na základě pořadových čísel jen část z nich, zbytek musel zůstat na chodbě.

video: iDNES.tv